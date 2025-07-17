В Белом доме пригрозили пошлинами и санкциями против России через 50 дней

«Как ясно дал понять президент, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или мирное соглашение, если Россия откажется юридически согласиться на прекращение огня, то она столкнётся с очень высокими тарифами, а также с вторичными санкциями», — сказала представитель Белого дома.
Напомним 14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил ввести в отношении России пошлины, если через 50 дней она не сможет уладить конфликт с Украиной, а также пообещал отправить Киеву новые системы ПВО. Теперь в США ждут реакции от президента РФ Владимира Путина.