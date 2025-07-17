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Орбан: конфликт в Украине может быть урегулирован только при условии личной встречи Путина и Трампа

Отвечая на вопросы по поводу ситуации вокруг Украины YouTube-каналу Ultrahang, Виктор Орбан отметил, что, по его мнению, конфликт не прекратится, «пока российский и американский президенты не сядут за стол переговоров и между Россией и США не будет достигнуто соглашение».

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конфликт в Украине может быть урегулирован только в случае соглашения между РФ и США и при условии личной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана приводит ТАСС.

Отвечая на вопросы по поводу ситуации вокруг Украины YouTube-каналу Ultrahang, Виктор Орбан отметил, что, по его мнению, конфликт не прекратится, «пока российский и американский президенты не сядут за стол переговоров и между Россией и США не будет достигнуто соглашение».

Эти договоренности, считает глава правительства Венгрии, должны представлять собой «масштабный пакет», который будет касаться не только Украины, но и «таких вопросов, как цены на энергоносители, доступ к российским рынкам, экономические санкции, контроль над вооружениями».-0-

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