Орбан: конфликт в Украине может быть урегулирован только при условии личной встречи Путина и Трампа

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конфликт в Украине может быть урегулирован только в случае соглашения между РФ и США и при условии личной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана приводит ТАСС.
Отвечая на вопросы по поводу ситуации вокруг Украины YouTube-каналу Ultrahang, Виктор Орбан отметил, что, по его мнению, конфликт не прекратится, «пока российский и американский президенты не сядут за стол переговоров и между Россией и США не будет достигнуто соглашение».
Эти договоренности, считает глава правительства Венгрии, должны представлять собой «масштабный пакет», который будет касаться не только Украины, но и «таких вопросов, как цены на энергоносители, доступ к российским рынкам, экономические санкции, контроль над вооружениями».-0-