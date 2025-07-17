Орбан: конфликт в Украине может быть урегулирован только при условии личной встречи Путина и Трампа

Отвечая на вопросы по поводу ситуации вокруг Украины YouTube-каналу Ultrahang, Виктор Орбан отметил, что, по его мнению, конфликт не прекратится, «пока российский и американский президенты не сядут за стол переговоров и между Россией и США не будет достигнуто соглашение».