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Владимир Путин утвердил меры поддержки российского бизнеса

Кабмин изучит ограничения работы иностранных программ и предложит меры поддержки отечественных аналогов.

Источник: Комсомольская правда

В России могут ввести ограничения на использование коммуникационных сервисов, разработанных в странах, признанных недружественными. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, ссылаясь на поручение президента Владимира Путина.

«Правительству представить предложения о введении ограничений на использование программного обеспечения из недружественных стран», — указано в сообщении.

Уточняется, что кабмин изучит ограничения работы иностранных программ и предложит меры поддержки отечественных аналогов. Ответственными за выполнение задачи назначены федеральные органы исполнительной власти, а срок реализации установлен до конца года.

Ранее глава государства поручил обновлять перечень стран, сокративших бизнес в РФ после начала СВО. Ответственным за актуализацию данного списка назначен председатель правительства России Михаил Мишустин.