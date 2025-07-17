Владимир Путин утвердил меры поддержки российского бизнеса

В России могут ввести ограничения на использование коммуникационных сервисов, разработанных в странах, признанных недружественными. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, ссылаясь на поручение президента Владимира Путина.
«Правительству представить предложения о введении ограничений на использование программного обеспечения из недружественных стран», — указано в сообщении.
Уточняется, что кабмин изучит ограничения работы иностранных программ и предложит меры поддержки отечественных аналогов. Ответственными за выполнение задачи назначены федеральные органы исполнительной власти, а срок реализации установлен до конца года.
Ранее глава государства поручил обновлять перечень стран, сокративших бизнес в РФ после начала СВО. Ответственным за актуализацию данного списка назначен председатель правительства России Михаил Мишустин.