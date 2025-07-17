Ричмонд
+32°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс выступил за освобождение налогоплательщиков США от помощи Украине

Как сообщает Fox News, новая стратегия Трампа сводится к принципу: «Европа платит — оружие поставляется».

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил полную поддержку инициативе Дональда Трампа по прекращению финансирования помощи Украине за счет американских налогоплательщиков. Об этом заявил представитель Вэнса в интервью телеканалу Fox News.

«Вэнс полностью поддерживает план президента Трампа, направленный на освобождение американцев от необходимости постоянно оплачивать конфликт на Украине», — отметил он.

По словам представителя, в отличие от бывшего президента Джо Байдена, Трамп руководствуется принципом приоритета национальных интересов США и не намерен продолжать поставки вооружения Киеву за счет американского бюджета.

Эта ответственность, подчеркнули в команде Вэнса, теперь должна лечь на европейских союзников.

Как сообщает Fox News, новая стратегия Трампа сводится к принципу: «Европа платит — оружие поставляется».

Ранее Трамп сообщил, что США и Евросоюз достигли соглашения о поставках вооружения Украине: американская сторона займется производством, а европейские страны — оплатой. Координировать поставки будут НАТО и постоянный представитель США при альянсе Мэтью Уитакер.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше