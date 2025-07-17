Вэнс выступил за освобождение налогоплательщиков США от помощи Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил полную поддержку инициативе Дональда Трампа по прекращению финансирования помощи Украине за счет американских налогоплательщиков. Об этом заявил представитель Вэнса в интервью телеканалу Fox News.
«Вэнс полностью поддерживает план президента Трампа, направленный на освобождение американцев от необходимости постоянно оплачивать конфликт на Украине», — отметил он.
По словам представителя, в отличие от бывшего президента Джо Байдена, Трамп руководствуется принципом приоритета национальных интересов США и не намерен продолжать поставки вооружения Киеву за счет американского бюджета.
Эта ответственность, подчеркнули в команде Вэнса, теперь должна лечь на европейских союзников.
Как сообщает Fox News, новая стратегия Трампа сводится к принципу: «Европа платит — оружие поставляется».