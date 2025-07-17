Британских депутатов отчитали на заседании по Украине за звук на телефоне

Депутатов британского парламента в ходе заседания по украинскому вопросу отчитали из-за того, что у одного из парламентариев постоянно звонил телефон. Соответствующими кадрами с заседания делится видеоагентство Ruptly.
«Прежде чем я вызову следующего выступающего, я хотела бы попросить всех, у кого может зазвонить телефон, соблюдать тишину, так как я слышу звонок уже в пятый раз», — сказала заместитель председателя британского парламента.
Авторы публикации в шутку отметили, что вопрос о том, у кого включен звук на телефоне, стал «темой дня» на заседании.
Напомним, ранее стало известно, что украинские войска применяют для ударов по РФ списанные Британией корабельные мишени.