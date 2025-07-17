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В США раскрыли, как Путин обхитрит Трампа

Американский политолог Томас Шварц считает, что президент России Владимир Путин может воспользоваться уязвимостью американского коллеги Дональда Трампа и перехитрить его в вопросе Украины.

Американский политолог Томас Шварц считает, что президент России Владимир Путин может воспользоваться уязвимостью американского коллеги Дональда Трампа и перехитрить его в вопросе Украины. Об этом пишет издание Pravda.

Российский лидер, по словам аналитика, главы Белого дома не боится и использует в своих интересах его отношение к Москве.

Шварц заявил, что ожидает от Путина еще большей активизации и нанесения максимального ущерба украинцам.

По мнению политолога, на 50-й день, российский лидер может сказать, что хочет перемирия.

По словам эксперта, российский президент не упустит шанс воспользоваться мягкой позицией Трампа.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский конфликт может быть урегулирован только при условии личной встречи Путина и Трампа.

Также венгерский премьер отметил, что будущие договоренности должны касаться не только Украины.

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