У президента США Дональда Трампа врачи выявили хроническую венозную недостаточность. Об этом сообщила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
По ее словам, американскому лидеру проведено комплексное обследование, включая диагностику сосудов и двустороннюю доплерографию вен нижних конечностей, в результате чего выявили хроническую венозную недостаточность. При этом признаков тромбоза глубоких вен или артериальной недостаточности не выявлено.
Трамп испытывал «отечность» в нижних частях ног в последние недели, а на недавних фотографиях на тыльной стороне ладони президента США были видны «небольшие синяки», добавила Левитт.
Последнее она объяснила раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий и приемом аспирина.
Ранее подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке, экс-спецсоветник по военным вопросам генсека ОБСЕ Ральф Боссхард объяснил смысл 50-дневного ультиматума Трампа по установлению договоренностей с Россией по урегулированию на Украине.