У Трампа нашли опасное хроническое заболевание

По ее словам, американскому лидеру проведено комплексное обследование, включая диагностику сосудов и двустороннюю доплерографию вен нижних конечностей, в результате чего выявили хроническую венозную недостаточность. При этом признаков тромбоза глубоких вен или артериальной недостаточности не выявлено.