Ричмонд
+32°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Трампа нашли опасное хроническое заболевание

У президента США Дональда Трампа врачи выявили хроническую венозную недостаточность.

У президента США Дональда Трампа врачи выявили хроническую венозную недостаточность. Об этом сообщила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, американскому лидеру проведено комплексное обследование, включая диагностику сосудов и двустороннюю доплерографию вен нижних конечностей, в результате чего выявили хроническую венозную недостаточность. При этом признаков тромбоза глубоких вен или артериальной недостаточности не выявлено.

Трамп испытывал «отечность» в нижних частях ног в последние недели, а на недавних фотографиях на тыльной стороне ладони президента США были видны «небольшие синяки», добавила Левитт.

Последнее она объяснила раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий и приемом аспирина.

Ранее подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке, экс-спецсоветник по военным вопросам генсека ОБСЕ Ральф Боссхард объяснил смысл 50-дневного ультиматума Трампа по установлению договоренностей с Россией по урегулированию на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше