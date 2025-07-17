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В МИД России заявили о праве на применение оружия против помогающих Киеву стран

Россия оставляет за собой право применять оружие против военных объектов стран, которые разрешают киевскому режиму использовать своё дальнобойное вооружение для атак на российскую территорию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Источник: Life.ru

Дипломат высказала обеспокоенность намерениями Германии поддержать производство на Украине ракет большой дальности. Она предположила, что Берлин может организовать на украинских оборонных предприятиях производство или сборку ракет Taurus. Захарова также отметила, что для эффективного применения таких систем вооружений необходимо прямое участие иностранных военных специалистов, которые предоставляют разведывательные данные НАТО и программируют траектории полёта.

«По сути, военнослужащие ФРГ окажутся напрямую вовлечёнными в планирование, осуществление боевых операций против нашей страны», — пояснила Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала заявление главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности немецких вооружённых сил к боевым действиям против российских солдат. Действия немецких властей дипломат назвала «озверевшими». Захарова отметила, что заявления министра свидетельствуют о враждебной позиции Берлина по отношению к Москве.

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