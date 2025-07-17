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Путин поручил отозвать сертификаты ЕАЭС, выданные на товары с нарушениями

Президент РФ поручил правительству создать механизмы для приостановки выпуска в обращение товаров с нарушениями в сертификатах ЕАЭС.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поручил признать недействительными сертификатов соответствия товаров, которые были выданы с нарушениями в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

Согласно документу, российское правительство должно скорректировать законодательство РФ для возможности отзыва сертификатов ЕАЭС на товары с нарушениями. Поручение президента должно быть исполнено до нового года.

Также в рамках распоряжения кабмин должен создать механизмы, направленные на приостановку выпуска в обращение и изъятия с внутреннего рынка продукции с сертификатами, в которых есть нарушения.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин оценил перспективы развития Евразийского экономического союза. По словам президента РФ, за десять лет ЕАЭС стал сильным и успешным объединением.