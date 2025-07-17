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В Польше изъяли тираж книги о президенте Анджее Дуде

Специальные органы проверяют содержание и название книги на публичные оскорбления главы государства.

Источник: Аргументы и факты

В Польше изъяли книги о главе государства Анджее Дуде авторства Александры Сарны из-за провокационного названия. Об этом пишет местное издание Onet.

Речь идет книге Александры Сарны с названием «Дебил. Случай из практики», на обложке которой изображен президент Дуда. В настоящее время специальные органы проверяют содержание и название книги на публичные оскорбления главы государства.

На фоне проверок тираж книги Сарны изъят из продажи. При этом в статье отмечается, что поляки начали жаловаться на нарушение уголовного кодекса республики со стороны автора.

Ранее сообщалось, что уходящий с поста президента Дуда призвал Киев терпеть Кароля Навроцкого. Польский лидер отметил, что для главы государства ситуация выглядит иначе, чем для кандидата в период выборов.