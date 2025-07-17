Курс на экономическую независимость и борьба с подделками: какие поручения Путин дал правительству 17 июля

Путин также поручил внести изменения в законодательство, благодаря которым усилится контроль за соблюдением качества товаров. В частности, сразу же будет выявляться продукция, у которой отсутствуют необходимые документы о соответствии техническим регламентам. Также он предложил предусмотреть возможность приостановки или отмены на территории России документов о соответствии, выданных в странах ЕАЭС с нарушениями. В том числе, Путин предложил разработать механизмы для изъятия такой продукции с рынка. Изменения должны быть подготовлены к 30 декабря.