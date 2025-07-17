Курс на экономическую независимость и борьба с подделками: какие поручения Путин дал правительству 17 июля

Путин поручил увеличить финансирование льготного лизинга для судостроителей.
Президент России Владимир Путин 17 июля на встрече с представителями российских деловых кругов утвердил перечень поручений правительству. В частности, он потребовал разработать комплекс мер по поддержке легкой промышленности и судостроения, ужесточению контроля за качеством товаров в борьбе с контрафактом и развитию логистических центров в регионах. Главная цель — технологическая независимость и устойчивое развитие экономики страны. Подробнее — в материале URA.RU.
Российские медицинские товары готовят к выходу на мировые рынки.
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Путин поручил правительству до 1 октября организовать работу по признанию российских регистрационных удостоверений на медицинские изделия в дружественных зарубежных государствах. Для этого будут задействованы дипломатические и торговые представительства РФ, а также межправительственные комиссии. Мера позволит российским производителям расширить экспорт и выйти на новые рынки, что повысит конкурентоспособность отечественной медицинской продукции.
Машиностроители получат налоговые послабления.
Путин поручил правительству подготовить предложения по снижению акцизов на стальФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Президент также попросил подготовить предложения по снижению акциза на жидкую сталь для поддержки электрометаллургических предприятий, по введению ограничений на использование в России софта из недружественных государств, а также по снижению налоговой нагрузки для организаций в сферах станкостроения, автоматизации и робототехники.
В том числе, правительству необходимо будет подготовить идеи по дополнительной поддержке отечественных производителей материалов и внедрению российских систем автоматизации и роботизации в промышленности. Поручение должно быть выполнено до 1 сентября.
Жесткий контроль за качеством товаров и борьба с контрафактом.
Путин потребовал ужесточить контроль за качеством продукции Фото: Илья Московец © URA.RU.
Путин также поручил внести изменения в законодательство, благодаря которым усилится контроль за соблюдением качества товаров. В частности, сразу же будет выявляться продукция, у которой отсутствуют необходимые документы о соответствии техническим регламентам. Также он предложил предусмотреть возможность приостановки или отмены на территории России документов о соответствии, выданных в странах ЕАЭС с нарушениями. В том числе, Путин предложил разработать механизмы для изъятия такой продукции с рынка. Изменения должны быть подготовлены к 30 декабря.
Кроме того, правительство должно усовершенствовать контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе и расширить перечень случаев, когда товары российского происхождения должны закупаться в приоритетном порядке. При необходимости изменения необходимо будет внести в законодательство, чтобы обеспечить преимущество отечественной продукции.
Российское ПО и оборудование получат новый импульс.
Путин поручил разработать меры поддержки производителей горнолыжной инфраструктуры Фото: Размик Закарян © URA.RU.
Глава государства также поручил кабмину подготовить дополнительные меры поддержки экспортеров отечественного программного обеспечения и производителей оборудования для горнолыжной инфраструктуры. Это касается, в том числе, канатных дорог, фуникулеров и других видов внеуличного транспорта. Такие шаги должны способствовать технологической независимости и стимулированию спроса на российские разработки.
Импорт под контролем: борьба с демпингом и поддержка судостроения.
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Правительству необходимо рассмотреть возможность проведения антидемпингового расследования по импорту комбинированных упаковочных материалов, чтобы защитить отечественных производителей от недобросовестной конкуренции. Кроме этого, Путин поручил увеличить финансирование льготного лизинга для судостроительной отрасли и производителей судового оборудования, а также оценить перспективы создания долгосрочного гарантированного заказа.
В регионах появятся умные логистические центры.
Совместно с исполнительными органами Нижегородской и Ростовской областей будут проработаны предложения по реализации пилотных проектов создания высокоавтоматизированных мультифункциональных логистических центров. В дальнейшем опыт планируется распространить на другие регионы, что позволит повысить эффективность транспортной и складской инфраструктуры.
Госзакупки станут более «российскими».
Путин потребовал увеличить долю российских товаров при госзакупкахФото: Анна Майорова © URA.RU.
Путин попросил проанализировать существующую практику госзакупок и выработать меры для увеличения доли российских товаров и услуг при закупках для государственных и муниципальных нужд. Это позволит поддержать отечественных производителей и снизить зависимость от импорта.
Поддержка легкой промышленности.
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Правительству России необходимо будет разработать меры по поддержке предприятий легкой промышленности. В частности, повысить независимость отрасли по сырью и оборудованию, а также усовершенствовать контроль за оборотом продукции на рынке с использованием цифровых платформ для отслеживания товаров российского и импортного производства. В числе приоритетов — сокращение доли незаконной продукции за счет повышения прозрачности движения товаров. Исполнить поручение необходимо до 1 октября 2025 года.
Инвестиционные проекты: ставка на отечественное оборудование.
До 1 сентября 2025 года совместно с ВЭБ.РФ должны быть подготовлены предложения по доработке механизма поддержки инвестиционных проектов в рамках программы «Фабрика проектного финансирования». Одним из ключевых условий станет приоритетное приобретение российского оборудования при реализации таких проектов, что будет способствовать загрузке отечественных предприятий и развитию национальной промышленности.