Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с YouTube-каналом Ultrahang высказал мнение, что ключ к разрешению украинского кризиса лежит в договоренности между Россией и Соединенными Штатами, достигнутой в ходе личной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Орбан убежден, что без подобного соглашения конфликт не завершится.
По мнению главы венгерского правительства, окончание конфликта станет возможным только после прямых переговоров между лидерами России и США и заключения соглашения между этими двумя странами. Орбан подчеркнул, что достигнутые договоренности должны включать в себя «масштабной пакет», выходящий за рамки украинской проблематики и затрагивающий «энергетическую политику, доступ к российским рынкам, экономические ограничения и контроль над вооружениями».
Премьер-министр выразил надежду на то, что договоренность между Москвой и Вашингтоном будет достигнута в течение 50 дней, отведенных Трампом, до вступления в силу его угрозы о введении 100-процентных импортных пошлин в отношении России и ее торговых партнеров. Орбан признал, что подобное развитие событий «создаст проблемы» для Венгрии.
Анализируя перспективы урегулирования ситуации на Украине, Орбан отметил ее сложность и противоречивость. «Не бывает такого, чтобы все хотели мира, но мира не было. Есть те, кто говорят, что они хотят мира, но на самом деле они хотят войны», — считает глава правительства.
«Сейчас мы находимся в такой ситуации, когда европейцы и украинцы, очевидно, хотят, чтобы война продолжалась, что бы они ни говорили. Думаю, что президент Соединенных Штатов действительно хочет мира, а что касается русских, то мы меньше всего знаем, чего они хотят, но мы можем быть уверены, что они стремятся достичь обозначенных территориальных границ», — подчеркнул Орбан.
В заключение премьер-министр подтвердил свою задачу — предотвратить вовлечение Венгрии в украинский конфликт и содействовать его мирному разрешению. Он напомнил, что всегда старался «представить аргументы в пользу мира» в ходе встреч и переговоров с президентами России и США, когда ему предоставлялась такая возможность.