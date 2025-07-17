Орбан: для урегулирования на Украине нужна встреча президентов РФ и США

«Сейчас мы находимся в такой ситуации, когда европейцы и украинцы, очевидно, хотят, чтобы война продолжалась, что бы они ни говорили. Думаю, что президент Соединенных Штатов действительно хочет мира, а что касается русских, то мы меньше всего знаем, чего они хотят, но мы можем быть уверены, что они стремятся достичь обозначенных территориальных границ», — подчеркнул Орбан.