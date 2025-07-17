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Эрдоган высказался о ситуации в Сирии и подчеркнул стремление Турции к миру

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал ряд жестких заявлений на фоне обострения ситуации в Сирии после израильских ударов по Дамаску. В своем выступлении он назвал Израиль «государством-террористом, которое не признает ни права, ни правил — беспринципным, избалованным и ослепленным яростью».

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По его словам, под прикрытием друзских сообществ Израиль «перенес зону беззакония» на территорию Сирии.

На сегодняшний день самой серьезной проблемой нашего региона является агрессивность Израиля.

Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции

Он добавил, что те, кто «поддался на израильские уловки, рано или поздно осознают свою грубую ошибку».

Анкара заявляет, что защита территориальной целостности, унитарного строя и культурного многообразия Сирии является ключевым принципом ее внешней политики.

«Мы не соглашались на расчленение Сирии ни вчера, ни сегодня — и точно не согласимся завтра», — заявил он, отметив, что Турция поддерживает постоянные контакты с сирийскими сторонами и следит за развитием событий.

В контексте происходящего президент вновь подчеркнул, что Турция не стремится к конфронтации.

«Мы ни к кому не питаем вражды, не посягаем ни на чьи права или суверенитет. Мы всего лишь хотим мира».

Эрдоган добавил, что «стабильная Сирия даст стабильность всем соседям», тогда как нестабильность «ляжет бременем на всех».

Ранее Министерство иностранных дел Турции охарактеризовало действия Израиля как «попытку саботажа усилий по восстановлению мира» и призвало все стороны содействовать стабилизации.

Обострение в Сирии вызвано столкновениями в городе Эс-Сувейде между правительственными войсками и местными друзскими вооруженными группами, поддерживаемыми Израилем. По данным военного центра, за несколько дней там погибли не менее 248 человек.

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