Эрдоган высказался о ситуации в Сирии и подчеркнул стремление Турции к миру

По его словам, под прикрытием друзских сообществ Израиль «перенес зону беззакония» на территорию Сирии.
На сегодняшний день самой серьезной проблемой нашего региона является агрессивность Израиля.
Он добавил, что те, кто «поддался на израильские уловки, рано или поздно осознают свою грубую ошибку».
Анкара заявляет, что защита территориальной целостности, унитарного строя и культурного многообразия Сирии является ключевым принципом ее внешней политики.
«Мы не соглашались на расчленение Сирии ни вчера, ни сегодня — и точно не согласимся завтра», — заявил он, отметив, что Турция поддерживает постоянные контакты с сирийскими сторонами и следит за развитием событий.
В контексте происходящего президент вновь подчеркнул, что Турция не стремится к конфронтации.
Эрдоган добавил, что «стабильная Сирия даст стабильность всем соседям», тогда как нестабильность «ляжет бременем на всех».
Ранее Министерство иностранных дел Турции охарактеризовало действия Израиля как «попытку саботажа усилий по восстановлению мира» и призвало все стороны содействовать стабилизации.
Обострение в Сирии вызвано столкновениями в городе Эс-Сувейде между правительственными войсками и местными друзскими вооруженными группами, поддерживаемыми Израилем. По данным военного центра, за несколько дней там погибли не менее 248 человек.