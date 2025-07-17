Уклонялась от обязанностей матери. Суд Октябрьского района Гродно лишил женщину родительских прав

Как рассказали в ведомстве, суд Октябрьского района Гродно рассмотрел гражданское дело по иску отдела образования администрации Октябрьского района Гродно в интересах несовершеннолетнего к матери ребенка о лишении родительских прав. В заявлении суду истец указал, что несовершеннолетний 2016 года рождения воспитывается в неполной семье матерью, не состоящей в браке. В октябре 2024 года комиссией по делам несовершеннолетних ребенок признан нуждающимся в государственной защите в связи с тем, что мать не удовлетворяла основные жизненные потребности ребенка: вела аморальный образ жизни, не реагировала на меры профилактического воздействия, продолжительное время злоупотребляла спиртными напитками, не имела продуктов питания по месту жительства. Несовершеннолетний отобран у матери и помещен на гособеспечение. По решению суда ответчица обязана к уплате расходов на содержание ребенка, находящегося на государственном обеспечении, имеет задолженность более Br3 тыс. Решением администрации Октябрьского района Гродно в декабре 2024 года несовершеннолетний передан на воспитание опекуну.