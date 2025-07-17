Уклонялась от обязанностей матери. Суд Октябрьского района Гродно лишил женщину родительских прав

17 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Гродно лишил мать родительских прав в связи с уклонением от выполнения обязанностей родителя. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.
Как рассказали в ведомстве, суд Октябрьского района Гродно рассмотрел гражданское дело по иску отдела образования администрации Октябрьского района Гродно в интересах несовершеннолетнего к матери ребенка о лишении родительских прав. В заявлении суду истец указал, что несовершеннолетний 2016 года рождения воспитывается в неполной семье матерью, не состоящей в браке. В октябре 2024 года комиссией по делам несовершеннолетних ребенок признан нуждающимся в государственной защите в связи с тем, что мать не удовлетворяла основные жизненные потребности ребенка: вела аморальный образ жизни, не реагировала на меры профилактического воздействия, продолжительное время злоупотребляла спиртными напитками, не имела продуктов питания по месту жительства. Несовершеннолетний отобран у матери и помещен на гособеспечение. По решению суда ответчица обязана к уплате расходов на содержание ребенка, находящегося на государственном обеспечении, имеет задолженность более Br3 тыс. Решением администрации Октябрьского района Гродно в декабре 2024 года несовершеннолетний передан на воспитание опекуну.
Ответчица не устранила причины, повлекшие признание несовершеннолетнего нуждающимся в госзащите. С декабря 2024 года мать не навещала ребенка и не поддерживала с ним никакой связи, не выполняла мероприятия плана защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего, нарушала трудовую дисциплину, не уплачивала расходы ЖКУ по месту жительства, в связи с чем имеет задолженность. В настоящее время женщина содержится под стражей по возбужденному в отношении нее уголовному делу.
Истец просил суд лишить ответчицу родительских прав и передать ребенка на воспитание опекуну. В судебном заседании истец поддержал заявленные требования в полном объеме. Ответчица с иском не согласилась. Представитель органа опеки и попечительства, прокурор высказали мнение о целесообразности лишения ответчицы родительских прав.
Решением суда постановлено лишить родительских прав мать в отношении несовершеннолетнего ребенка, 2016 года рождения, и передать его на воспитание опекуну, а также взыскать с ответчицы государственную пошлину за рассмотрение иска размере Br126.
Решение суда не обжаловано, не опротестовано и вступило в законную силу. -0-