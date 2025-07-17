Трамп призвал Минюст и ФБР обнародовать нераскрытые данные по делу Эпштейна

Американский лидер Дональд Трамп полагает, что Минюсту и ФБР необходимо обнародовать ранее нераскрытые данные по делу обвиненного в сексуальной эксплуатации детей финансиста Джеффри Эпштейна, если они у них есть, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Президент сказал, что если генеральный прокурор, министерство юстиции и ФБР располагают любыми дополнительными достоверными сведениями, относящимися к преступлениям Джеффри Эпштейна, то они должны их выложить», — сказала она на брифинге.
Ранее Трамп раскритиковал однопартийцев-республиканцев, которые поддержали обвинения против него в рамках дела Джеффри Эпштейна, назвав их «наивными» и неспособными выдерживать давление.
Напомним, американский журналист Такер Карлсон считает, что власти США не хотят раскрывать правду по делу Джеффри Эпштейна о торговле детьми, поэтому «затыкают рот» тем, кто желает докопаться до истины.