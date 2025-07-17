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В Раде выступил с шокирующим обвинением в адрес Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский и его окружение являются военными преступниками.

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский и его окружение являются военными преступниками. Это, по мнению нардепа, доказывает визит спецпосланника США Кита Келлога на базу по производству беспилотников в Киеве.

В своем Telegram-канале парламентарий возмутился тем, что в центре Киева находится военная база по производству беспилотников.

И это не секретный объект — это один из десятков таких «гаражных ВПК» прямо среди жилых районов, отметил политик.

Дмитрук призвал называть вещи своими именами, а того, кто поставил военную базу рядом с домом, сделав людей живым щитом, — врагом.

И Зеленский, и все его окружение — это военные преступники, заключил депутат Рады.

Ранее в Госдуме заявили, что послание ВСУ для жителей Белгорода, которое было написано на беспилотном летательном аппарате, является печальным примером.

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