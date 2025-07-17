Израиль и ХАМАС получили от посредников обновленное предложение по перемирию

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/.Катар, Египет и США представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС обновленное предложение по сделке о прекращении огня в секторе Газа и освобождению заложников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.
По их словам, посредники на переговорах полагают, что уступки со стороны Израиля, отраженные в новом предложении, могут способствовать заключению соглашения о перемирии в скором времени. Источники также утверждают, что за последние 10 дней Израилю и ХАМАС удалось преодолеть некоторые разногласия в ходе консультаций в Дохе. -0-
Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.Читать дальше