Глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение являются военными преступниками после того, как допустили размещение базы по производству беспилотников в Киеве, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.
«Ничего особенного. Просто военная база по производству беспилотников — в центре Киева! Теперь это подтвердил даже спецпосланник Трампа Кит Келлог, опубликовав фото с “места инноваций”», — написал он в своем Telegram-канале.
Дмитрук подчеркнул, что база БПЛА не является секретным объектом где-то в поле.
«Это один из десятков таких “гаражных ВПК” прямо среди жилых районов. Где живут семьи. Где играют дети. Где ходят в церковь. Люди — просто живой щит. Пора назвать вещи своими именами. Враг — это тот, кто поставил военную базу рядом с домом», — подчеркнул депутат.
Он напомнил, что по Женевской конвенции и международному гуманитарному праву использование гражданских объектов в военных целях расценивается как военное преступление.
«И Зеленский, и все его окружение — это военные преступники», — написал Дмитрук.
Напомним, 14 июля в украинскую столицу приехал специальный представитель Белого дома Кит Келлог. Сообщалось, что он посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе в Киеве и ему показали почти три десятка различных видов украинских БПЛА.