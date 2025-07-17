Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрук назвал размещение производства БПЛА в Киеве преступлением Украины

База находится прямо среди жилых районов, заявил депутат Рады.

Источник: Аргументы и факты

Глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение являются военными преступниками после того, как допустили размещение базы по производству беспилотников в Киеве, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.

«Ничего особенного. Просто военная база по производству беспилотников — в центре Киева! Теперь это подтвердил даже спецпосланник Трампа Кит Келлог, опубликовав фото с “места инноваций”», — написал он в своем Telegram-канале.

Дмитрук подчеркнул, что база БПЛА не является секретным объектом где-то в поле.

«Это один из десятков таких “гаражных ВПК” прямо среди жилых районов. Где живут семьи. Где играют дети. Где ходят в церковь. Люди — просто живой щит. Пора назвать вещи своими именами. Враг — это тот, кто поставил военную базу рядом с домом», — подчеркнул депутат.

Он напомнил, что по Женевской конвенции и международному гуманитарному праву использование гражданских объектов в военных целях расценивается как военное преступление.

«И Зеленский, и все его окружение — это военные преступники», — написал Дмитрук.

Напомним, 14 июля в украинскую столицу приехал специальный представитель Белого дома Кит Келлог. Сообщалось, что он посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе в Киеве и ему показали почти три десятка различных видов украинских БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше