В Белом доме объяснили отёки ног и синяки у Трампа

Ранее психическое состояние Трампа вызывало панику в США. По мнению бывшего аналитика ЦРУ, ментальное состояние республиканца вызывает вопросы. Ларри Джонсон считает, что на публичных выступлениях американского лидера особенно заметны признаки ухудшения когнитивных функций. Кроме того, в прессе поднимались вопросы о весе президента США, уровне холестерина и приёме статинов. При этом, его личные врачи регулярно заверяли, что Трамп здоров и находится в хорошей физической форме.