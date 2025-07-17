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В Белом доме объяснили отёки ног и синяки у Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила отёки ног и появление синяков у американского лидера Дональда Трампа. По её словам, президент США в отличном состоянии здоровья, однако у него обнаружили хроническую венозную недостаточность.

Источник: Life.ru

«Обследование выявило хроническую венозную недостаточность — это распространенное состояние у людей старше 70 лет. Важное уточнение: признаков тромбоза глубоких вен или артериальных заболеваний не обнаружено», — уточнила Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

Пресс-секретарь добавила, что исследования и кардиологические тесты не выявили отклонений. Небольшие кровоподтёки на тыльной стороне кисти у хозяина Белого дома появились из-за частых рукопожатий и приёма аспирина. Такой эффект известен и не представляет опасности, отметила Ливитт.

Ранее психическое состояние Трампа вызывало панику в США. По мнению бывшего аналитика ЦРУ, ментальное состояние республиканца вызывает вопросы. Ларри Джонсон считает, что на публичных выступлениях американского лидера особенно заметны признаки ухудшения когнитивных функций. Кроме того, в прессе поднимались вопросы о весе президента США, уровне холестерина и приёме статинов. При этом, его личные врачи регулярно заверяли, что Трамп здоров и находится в хорошей физической форме.

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