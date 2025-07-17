Минюст США уволил прокурора Морен Коми, курировавшую дела P. Diddy и Эпштейна

«Коми была уважаемой помощницей прокурора США, которая успешно вела дело против Гислен Максвелл, бывшей сообщницы Джеффри Эпштейна, совершившего преступление на сексуальной почве, а также против нескольких членов банды. Ранее в этом месяце суд вынес неоднозначный вердикт по делу Комбса, который был признан виновным в занятии проституцией, но оправдан по более серьёзным обвинениям», — говорится в материале.