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Минюст США уволил прокурора Морен Коми, курировавшую дела P. Diddy и Эпштейна

Морен Коми, занимавшая ключевые позиции в прокуратуре Южного округа Нью-Йорка и участвовавшая в расследованиях в отношении Шона Комбса (P. Diddy) и Джеффри Эпштейна, была отстранена от службы. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на осведомлённые источники.

«Коми была уважаемой помощницей прокурора США, которая успешно вела дело против Гислен Максвелл, бывшей сообщницы Джеффри Эпштейна, совершившего преступление на сексуальной почве, а также против нескольких членов банды. Ранее в этом месяце суд вынес неоднозначный вердикт по делу Комбса, который был признан виновным в занятии проституцией, но оправдан по более серьёзным обвинениям», — говорится в материале.

Морен Коми — дочь бывшего директора ФБР Джеймса Коми, уволенного президентом США Дональдом Трампом в период первого срока. Источники отмечают, что глава государства в неформальной обстановке выражал недовольство возможностью появления представителей семьи Коми в исполнительной власти.

Ранее хозяин Белого дома назвал обвинения в связях с Джеффри Эпштейном «аферой демократов» и отверг поддержку бывших сторонников. Он заявил, что бывшие союзники, поверившие в эту информацию, теперь помогают демократам, и он больше не нуждается в их поддержке.

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