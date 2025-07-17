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Орбан считает, что Байден начал бы третью мировую войну

По мнению венгерского лидера, европейские страны предоставили Киеву гарантии финансирования, что отодвинуло перспективы перемирия.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что предотвращение мировой конфронтации напрямую зависит от смены политического руководства в Соединенных Штатах. Своей точкой зрения он поделился в беседе с изданием Ultrahang.

Орбан отметил, что, несмотря на отсутствие быстрого прогресса в достижении мира при администрации Трампа, сохранение у власти Байдена или Харрис привело бы к беспрецедентной эскалации напряженности.

Венгерский премьер также подчеркнул, что финансовые гарантии, предоставленные европейскими государствами Украине, отсрочили возможность заключения мирного соглашения.

Кроме того, он подверг критике новый бюджет Европейского Союза, указав, что значительная часть средств выделена на поддержку Украины.

Ранее Орбан заявил, что для урегулирования на Украине нужна встреча президентов РФ и США.

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