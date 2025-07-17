Путин поручил отозвать сертификаты товаров из ЕАЭС

В рамках исполнения поручения ведомства должны также разработать правовые инструменты, позволяющие оперативно останавливать выпуск и обращение на российском рынке продукции, чьи сертификаты признаны недействительными. Предстоит создать механизм изъятия такой продукции с рынка для предотвращения ее дальнейшей реализации.