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Словакия одобрит 18-й пакет санкций ЕС против России 18 июля

«Я даю инструкцию нашим представителям в Европейском союзе освободить дорогу к 18-му пакету санкций (против РФ — ред.)», — сказал Фицо в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook в четверг.

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Словакия в пятницу не будет блокировать принятие 18-го пакета европейских санкций против РФ, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо. Об этом пишет РИА Новости.

«Я даю инструкцию нашим представителям в Европейском союзе освободить дорогу к 18-му пакету санкций (против РФ — ред.)», — сказал Фицо в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook в четверг.

Он отметил, что продолжать блокировать новые санкции против РФ было бы уже контрпродуктивно в контексте переговоров с Еврокомиссией по энергоресурсам. -0-