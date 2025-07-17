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ФРГ провалит свою программу перевооружения при закупке оружия США для Киева

В способности Германии приобретать вооружение усомнился аналитик Меркурис.

Источник: Аргументы и факты

Приобретение Германией американского вооружения для передачи Украине негативно скажется на реализации национальной программы перевооружения, подчеркнул британский аналитик Александр Меркурис в своем интервью на YouTube-канале The Duran.

По его мнению, в случае закупки Германией вооружений для Украины, страна понесет дополнительные расходы.

Это, в свою очередь, поставит под угрозу реализацию запланированных мероприятий по перевооружению Бундесвера, которые должны осуществляться на основе собственного оборонно-промышленного комплекса.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила о посылке для настроенных на милитаризацию политиков Германии.

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