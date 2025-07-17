Катар, Египет и США передали Израилю и ХАМАС новое предложение о перемирии

По информации портала, посредники в переговорном процессе считают, что уступки со стороны Израиля, учтённые в новом предложении, могут приблизить заключение соглашения о перемирии. Также отмечается, что за последние десять дней Израилю и ХАМАС удалось сгладить часть разногласий в ходе консультаций в Дохе.
Первая сессия переговоров между Израилем и ХАМАС завершилась без достижения каких-либо договорённостей. Палестинский чиновник, знакомый с ходом переговоров, утверждал, что у израильской делегации недостаточно полномочий для заключения соглашения с ХАМАС, поскольку у неё нет «реальной власти».
Ранее Армия Израиля нанесла удар по зданию Генерального штаба армии Сирии в Дамаске, момент удара попал в прямой эфир местного телевидения. Незадолго до этого министр обороны Исраэль Кац пригрозил атаковать столицу Сирии из-за положения друзов на юге страны. Вооружённые группировки атаковали друзские сёла в сирийской провинции Сувейда, что спровоцировало столкновения, в которых погибли и были ранены десятки людей. Также сообщалось об ударе по президентскому дворцу в Дамаске.