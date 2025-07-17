Фицо сообщил, что Словакия не будет блокировать 18-й пакет санкций ЕС против РФ

Тем временем, в Белом доме пригрозили пошлинами и санкциями против России через 50 дней. Это произойдет, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или урегулировании украинского конфликта. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время своего регулярного брифинга.