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Фицо сообщил, что Словакия не будет блокировать 18-й пакет санкций ЕС против РФ

В своих социальных сетях премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что республика не будет блокировать принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России в пятницу.

Источник: Life.ru

«Я даю инструкцию нашим представителям в Европейском союзе освободить дорогу к 18-му пакету санкций», — заявил Фицо в видеообращении.

Он уточнил, что дальнейшее блокирование новых санкций против РФ стало бы контрпродуктивным, особенно на фоне переговоров с Еврокомиссией по вопросам энергоресурсов. По его словам, Словакия «достигла всего, чего могла» в ходе обсуждения гарантий от потенциального ущерба из-за запрета на импорт российского газа.

Тем временем, в Белом доме пригрозили пошлинами и санкциями против России через 50 дней. Это произойдет, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или урегулировании украинского конфликта. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время своего регулярного брифинга.

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