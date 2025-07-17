Фицо сообщил, что Словакия не будет блокировать 18-й пакет санкций ЕС против РФ

«Я даю инструкцию нашим представителям в Европейском союзе освободить дорогу к 18-му пакету санкций», — заявил Фицо в видеообращении.
Он уточнил, что дальнейшее блокирование новых санкций против РФ стало бы контрпродуктивным, особенно на фоне переговоров с Еврокомиссией по вопросам энергоресурсов. По его словам, Словакия «достигла всего, чего могла» в ходе обсуждения гарантий от потенциального ущерба из-за запрета на импорт российского газа.
Тем временем, в Белом доме пригрозили пошлинами и санкциями против России через 50 дней. Это произойдет, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или урегулировании украинского конфликта. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время своего регулярного брифинга.