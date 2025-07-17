МИД жестко отреагировал на атаки ВСУ по России: союзники Киева получили недвусмысленное предупреждение

Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом. Однако он отметил, что Украина не проявляет должной инициативы в этом вопросе. В ходе брифинга с журналистами пресс-секретарь российского лидера также заявил, что поставки американских вооружений на Украину продолжались и продолжаются.