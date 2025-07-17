Москва имеет право атаковать военные объекты стран, чьи вооружения Киев использует для ударов по территории России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Россия считает допустимым применять свое оружие против военных объектов государств, которые разрешают использование своего дальнобойного вооружения против нашей страны. В случае дальнейшего обострения конфликта мы будем действовать быстро и симметрично», — заявила Захарова на брифинге.
По ее словам, ВСУ не могут использовать дальнобойные ракеты без помощи других стран.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении представителя Кремля Дмитрия Пескова, что киевский режим продолжает демонстрировать свое нежелание к миру, до сих пор не сделав ни одного заявления о готовности Украины присоединится к инициативе о перемирии.
По словам пресс-секретаря президента РФ, Киев делал много двусмысленных заявлений, однако реальные действия Украины говорят сами за себя.
Недавно заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что стремление европейских политиков разместить на Украине военный контингент будет фактически означать прямое столкновение РФ с Североатлантическим альянсом.
Также в Кремле рассказали, что террористические атаки Вооруженных сил Украины против мирных объектов на территории России оправдывают продолжение специальной военной операции.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что урегулирование конфликта на Украине возможно только при достижении соглашения между Россией и США и личной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом. Однако он отметил, что Украина не проявляет должной инициативы в этом вопросе. В ходе брифинга с журналистами пресс-секретарь российского лидера также заявил, что поставки американских вооружений на Украину продолжались и продолжаются.
Ранее президент России Владимир Путин назвал главную цель специальной военной операции. Он отметил, что это обеспечение безопасного и мирного будущего для страны.