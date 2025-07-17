Полковник Макгрегор раскрыл роль сенатора Грэма в ультиматуме Трампа

Бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор выступил с заявлением, что окружение главы Белого дома Дональда Трампа, совместно с сенатором Линдси Грэмом*, ловко сыграло на желании американского лидера быть победителем в вопросе введения ультиматума России.
«Вокруг него постоянно есть люди, которые считают, что Россия должна хоть в чем-то уступить, иначе Трамп останется в дураках», — сказал американский полковник на платформе YouTube.
По его мнению, такие политики, как Грэм, хорошо сыграли на желании главы американского государства быть лучшим.
Напомним, Трамп ранее заявил, что Вашингтон введет пошлины на российские товары в размере 100% и вторичные санкции в отношении стран, которые покупают у РФ нефть, если в течение 50 дней между Россией и Украиной не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.