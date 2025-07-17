Полковник Макгрегор раскрыл роль сенатора Грэма в ультиматуме Трампа

Напомним, Трамп ранее заявил, что Вашингтон введет пошлины на российские товары в размере 100% и вторичные санкции в отношении стран, которые покупают у РФ нефть, если в течение 50 дней между Россией и Украиной не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.