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Израиль нанес авиаудар по окрестностям города на юге Сирии

«Авиация израильской оккупации нанесла авиаудар по окрестностям города Сувейда», — говорится в сообщении.

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/.Израиль нанес авиаудар по окрестностям города Сувейда на юге Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на сирийское госагентство SANA.

«Авиация израильской оккупации нанесла авиаудар по окрестностям города Сувейда», — говорится в сообщении агентства.

В четверг телеканал Syria TV со ссылкой на местные источники сообщил, что столкновения между бедуинскими племенами и вооруженными формированиями возобновились в провинции Сувейда на юге Сирии.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит политику демилитаризации на территории южнее Дамаска и не допустит причинения вреда местным друзам со стороны сирийских властей и группировок. -0-

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