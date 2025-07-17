Израиль нанес авиаудар по окрестностям города на юге Сирии

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/.Израиль нанес авиаудар по окрестностям города Сувейда на юге Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на сирийское госагентство SANA.
«Авиация израильской оккупации нанесла авиаудар по окрестностям города Сувейда», — говорится в сообщении агентства.
В четверг телеканал Syria TV со ссылкой на местные источники сообщил, что столкновения между бедуинскими племенами и вооруженными формированиями возобновились в провинции Сувейда на юге Сирии.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит политику демилитаризации на территории южнее Дамаска и не допустит причинения вреда местным друзам со стороны сирийских властей и группировок. -0-