Словакия изменила позицию по антироссийским санкциям

Словакия в пятницу, 18 июля, не будет блокировать принятие Евросоюзом 18-го по счету пакета антироссийских санкций. Об этом сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо.
«Я даю инструкцию нашим представителям в Европейском союзе освободить дорогу к 18-му пакету санкций против РФ», — заявил Фицо в своем видеообращении, опубликованном в соцсети.
По его словам, продолжать блокировать новый пакет было бы контрпродуктивно в контексте переговоров с Европейской комиссией (ЕК) по энергоресурсам. Фицо указал, что у Братиславы уже одобрен четкий план по реализации нацинтересов Словакии и создана команда, ответственная за достижение предложенных ЕК гарантий.
Напомним, что ранее в июне и июле Словакия несколько раз блокировала принятие 18-го пакета санкций против РФ. Тогда Фицо объяснял, что Словакия продолжит делать это, пока ЕК не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. При этом сам Фицо заявлял, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России.
Ранее сообщалось, что Евросоюз в очередной раз не смог принять новый пакет антироссийских санкций.