Словакия изменила позицию по антироссийским санкциям

Напомним, что ранее в июне и июле Словакия несколько раз блокировала принятие 18-го пакета санкций против РФ. Тогда Фицо объяснял, что Словакия продолжит делать это, пока ЕК не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. При этом сам Фицо заявлял, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России.