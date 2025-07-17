Орбан допустил выход Венгрии из ЕС

В интервью порталу Ultrahang Орбан отметил, что Евросоюз кардинально изменился с 2004 года, когда Венгрия вступила в его состав. По его словам, если раньше Брюссель не вмешивался в вопросы миграции, гендерного воспитания или военной политики стран-участниц, то теперь ЕС стал политическим союзом, что и побудило Великобританию покинуть его.