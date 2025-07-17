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Мерц призвал прояснить вопрос с поставками оружия Украине

БЕРЛИН, 17 июл — РИА Новости. Необходимо достигнуть ясности в вопросе, как передаваемые Украине европейские системы вооружения, в том числе батареи Patriot, будут заменяться из американских запасов, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.

Источник: Reuters

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе.

«США готовы предоставить Украине вооружение, финансируемое европейскими партнерами. Германия хочет внести в это важный вклад. Нам как можно скорее необходимо обсудить детали с партнерами. Прежде всего, нам нужна ясность, каким образом вооружения, передаваемые со стороны Европы, будут восполняться за счет поставок из США», — сказал Мерц.

Он напомнил, что США и Германия в последние дни договорились о том, что со стороны ЕС будут поставлены системы Patriot для Украины, которые затем будут восполнены из американских запасов.

«Я исхожу из того, что в эти часы между министрами обороны достигаются договоренности, которые технически обеспечат выполнение того, что президент США пообещал на прошлых выходных», — добавил он.

Пресс-конференция, транслировавшаяся телеканалом Phoenix, прошла после подписания договора о дружбе между Великобританией и ФРГ.

Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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