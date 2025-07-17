В Белом доме начали расследование использования Байденом автопера

Напомним, бывший глава Соединённых Штатов Америки Джо Байден сообщил ранее, что применял устройство для автоматической подписи документов (autopen) при подписании указов о помиловании из-за их большого количества. Однако он подчеркнул, что каждое решение было принято им лично.