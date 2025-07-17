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В Белом доме начали расследование использования Байденом автопера

По словам Левитт, американская администрация запросила ряд документов из Национального управления архивов и документации.

Источник: Аргументы и факты

В администрации Белого дома начата внутренняя проверка, касающаяся применения автоподписывающего устройства экс-президентом США Джо Байденом.

Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге сообщила, что юрисконсульт ведомства инициировал расследование по данному вопросу.

В рамках процедуры также направлены запросы на получение документов из Национального архива.

Напомним, бывший глава Соединённых Штатов Америки Джо Байден сообщил ранее, что применял устройство для автоматической подписи документов (autopen) при подписании указов о помиловании из-за их большого количества. Однако он подчеркнул, что каждое решение было принято им лично.

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