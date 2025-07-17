В Госдепе США рассказали, удастся ли достичь мира на Украине в течение 50 дней

«Я не могу предсказать вам, что может произойти, а чего не может. Но хорошая новость в том, что мир знает характер, позицию и ценности президента Трампа, госсекретаря и американского правительства», — ответила Брюсс журналистам на вопрос, ждет ли Вашингтон прекращение огня на Украине в течение 50 дней.