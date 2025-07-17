В Госдепе США рассказали, удастся ли достичь мира на Украине в течение 50 дней

Соединенные Штаты Америки не уверены, что прекращения огня на Украине удастся достичь в течение объявленного ранее президентом Дональдом Трампом периода в течение 50 дней. Такое заявление сделала официальный представитель Госдепа Тэмми Брюсс.
«Я не могу предсказать вам, что может произойти, а чего не может. Но хорошая новость в том, что мир знает характер, позицию и ценности президента Трампа, госсекретаря и американского правительства», — ответила Брюсс журналистам на вопрос, ждет ли Вашингтон прекращение огня на Украине в течение 50 дней.
Она добавила, что руководство НАТО также планирует сделать все, чтобы Украина получила необходимые ей средства для обороны.
Президент США Трамп несколько дней назад заявил, что введет «очень жесткие пошлины» в отношении РФ и ее партнеров, если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней.
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