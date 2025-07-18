Волгоградским холостякам не грозит принудительный призыв в армию

Как сообщает телеграм-канал «Лапша Медиа», который позиционирует себя как площадка по борьбе с фейками, в Сети некие инициаторы внесли предложение создать реестр «неактивных холостяков» в МВД и отправлять их принудительно в армию, если они не ходят на свидания. Однако данных конкретных личностей «активистов» не приводится, также отсутствуют какие-либо другие материалы, поясняющие инициативу.