Волгоградским холостякам не грозит принудительный призыв в армию

Как сообщает телеграм-канал «Лапша Медиа», который позиционирует себя как площадка по борьбе с фейками, в Сети некие инициаторы внесли предложение создать реестр «неактивных холостяков» в МВД и отправлять их принудительно в армию, если они не ходят на свидания. Однако данных конкретных личностей «активистов» не приводится, также отсутствуют какие-либо другие материалы, поясняющие инициативу.
Зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов назвал инициативу «глупостью, которая переводит реальную проблему в клоунаду». По его словам, мужчины продолжают знакомиться с девушками, однако не связывают эти встречи с перспективой создания семьи.
«Проблема есть в том, что повышенный уровень инфантилизма среди мужчин. Инфантильность, как правило, приводит свидание к неким сиюминутным встречам. И мало кто воспринимает свидание как начало длительных, серьезных отношений, которые перерастут в создание семьи», — отметил Виталий Милонов в беседе с изданием «Газета.ру».