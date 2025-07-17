Орбан допустил выход Венгрии из Евросоюза

«Если я увижу, что это [членство в ЕС] больше не стоит того, я выскажусь… Но если такая точка и существует, то пока я ее не вижу даже на горизонте… Сегодня для Венгрии гораздо выгоднее быть внутри Евросоюза и бороться за перемены изнутри, чем выйти из него», — пояснил Орбан.