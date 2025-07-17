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В Грузии заявили о попытке Запада снова дестабилизировать ситуацию в стране

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о возможных попытках Запада дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии осенних местных выборов.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о возможных попытках Запада дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии осенних местных выборов. В эфире телеканала «Имеди» он отметил, что первые признаки внешнего вмешательства уже прослеживаются в действиях Брюсселя.

Папуашвили напомнил о подобных случаях в прошлом, когда, по его словам, западные структуры пытались влиять на избирательный процесс через официальные письма и резолюции. Он также выразил убеждённость, что определённые политические круги на Западе заинтересованы в приходе к власти в Грузии «своих марионеток», назвав подобные сценарии уже знакомыми.

«Мы уже видим первые признаки того, что есть попытка привнесения дестабилизации извне. Некоторые шаги Брюсселя нам говорят о том, что будет попытка извне дестабилизировать страну. Как это мы увидели на прошлых выборах, и в дальнейшем подтвердилось, что это было вмешательство в выборы, думаю, и в этом случае будут попытки с применением подобных писем и резолюций, чтобы произошла дестабилизация», — сказал политик.

Ранее сообщалось, что Орбан допустил выход Венгрии из ЕС.