В Грузии заявили о попытке Запада снова дестабилизировать ситуацию в стране

«Мы уже видим первые признаки того, что есть попытка привнесения дестабилизации извне. Некоторые шаги Брюсселя нам говорят о том, что будет попытка извне дестабилизировать страну. Как это мы увидели на прошлых выборах, и в дальнейшем подтвердилось, что это было вмешательство в выборы, думаю, и в этом случае будут попытки с применением подобных писем и резолюций, чтобы произошла дестабилизация», — сказал политик.