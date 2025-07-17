Вэнс поддержал идею Трампа о поставках оружия Украине за счет Европы

По информации телеканала, после изменения политики администрации некоторые республиканцы, которые демонстрировали скептический настрой по отношению к Украине, пересмотрели свою позицию. Так, конгрессмен из Южной Каролины Ральф Норман, который ранее голосовал против всех дополнительных пакетов помощи Украине, сравнил нынешнюю ситуацию с подходом бывшего президента Джо Байдена, который «не знал, что он делает».