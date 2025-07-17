Вэнс поддержал идею Трампа о поставках оружия Украине за счет Европы

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс «полностью поддерживает» новую инициативу президента США Дональда Трампа о поставках американского оружия Украине за счет Европы, заявил представитель вице-президента. Об этом пишет РИА Новости.
«Вице-президент Вэнс полностью поддерживает план президента Трампа по спасению американских налогоплательщиков от бесконечного финансирования конфликта в Украине и остается приверженным цели президента — положить конец кровопролитию в Восточной Европе», — сказал представитель телеканалу Fox News.
По информации телеканала, после изменения политики администрации некоторые республиканцы, которые демонстрировали скептический настрой по отношению к Украине, пересмотрели свою позицию. Так, конгрессмен из Южной Каролины Ральф Норман, который ранее голосовал против всех дополнительных пакетов помощи Украине, сравнил нынешнюю ситуацию с подходом бывшего президента Джо Байдена, который «не знал, что он делает».
«Деньги просто шли во все стороны», — сказал Норман, добавив, что поставки оружия Украине все равно вызовут много споров. Отвечая на вопрос о последствиях дополнительных поставок оружия Киеву, Норман сказал, что доверяет «генералам».
Еще один конгрессмен, Брендон Гилл, представляющий штат Техас, сказал, что он всё еще считает политику Трампа возвратом к «реализму и сдержанности». В марте Гилл похвалил решение президента по остановке военной помощи как «нож в сердце» консенсуса по внешней политике.
Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите в июне.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-