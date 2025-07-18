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На ЗАЭС прокомментировали ситуацию с электроснабжением

«Ситуация на Запорожская АЭС штатная. Перебои с электричеством не сказались на работе станции», — сказала Яшина.

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/.Перебои с подачей электричества в Запорожской области не коснулись Запорожской АЭС, ситуация на станции штатная, сообщает РИА Новости, ссылаясь на директора по коммуникациям ЗАЭС Евгению Яшину.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о частичном отключении электроснабжения в области. По его словам, без электричества в том числе остался город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Причины отключения уточняются.

«Ситуация на Запорожская АЭС штатная. Перебои с электричеством не сказались на работе станции», — сказала Яшина.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. -0-