Орбан: Россия укрепилась достаточно, чтобы противостоять расширению НАТО

Он напомнил, что вступление Венгрии в альянс в 1999 году стало возможным именно потому, что Россия в тот период оставалась ослабленной. Однако, по словам Орбана, по мере укрепления российской позиции стало очевидно, что расширение НАТО на восток будет ограничено. Уже в 2008 году, как считает венгерский премьер, стало понятно: вопрос о вступлении Украины и Грузии в альянс теряет реальную перспективу, поскольку западные страны не проявили решимости, а Москва обозначила готовность отстаивать свои интересы.