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Орбан: Россия укрепилась достаточно, чтобы противостоять расширению НАТО

За годы президентства Путина РФ усилилась настолько, что теперь способна сдерживать дальнейшее продвижение НАТО к своим границам.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что за годы президентства Владимира Путина Россия усилилась настолько, что теперь способна сдерживать дальнейшее продвижение НАТО к своим границам.

Он напомнил, что вступление Венгрии в альянс в 1999 году стало возможным именно потому, что Россия в тот период оставалась ослабленной. Однако, по словам Орбана, по мере укрепления российской позиции стало очевидно, что расширение НАТО на восток будет ограничено. Уже в 2008 году, как считает венгерский премьер, стало понятно: вопрос о вступлении Украины и Грузии в альянс теряет реальную перспективу, поскольку западные страны не проявили решимости, а Москва обозначила готовность отстаивать свои интересы.

Орбан также отметил, что видит в противостоянии вокруг возможного вступления Украины в НАТО ключевой фактор текущего конфликта. По его словам, Киев настаивает на праве самостоятельно определять свой внешнеполитический курс как суверенное государство, в то время как Москва воспринимает это как угрозу своей безопасности и стремится не допустить военного присутствия альянса у своих границ — даже ценой создания буферной зоны за счёт украинской территории.

Кроме того, глава венгерского правительства напомнил о предложении, сделанном им на встрече с Путиным в 2009 году, — временно отложить исторические разногласия ради прагматичного сотрудничества. По его оценке, этот подход позволил развить конструктивные экономические отношения между двумя странами в различных сферах, включая энергетику.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что предотвращение мировой конфронтации напрямую зависит от смены политического руководства в Соединенных Штатах.

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