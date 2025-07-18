Уничтожены 22 БПЛА над регионами России

Российские системы противовоздушной обороны сбили 22 украинских беспилотника в воздушном пространстве над регионами РФ, сообщили в Минобороны России.
«17 июля с 21:00 до 23:00 по московскому времени дежурные подразделения ПВО уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 10 — над Брянской областью, 10 — над Республикой Крым, по одному — над Московским регионом и Орловской областью», — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось о сбитом у Москвы беспилотнике.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше