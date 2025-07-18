Белый дом: Трамп позвонил Нетаньяху в связи с обстрелом ЦАХАЛ церкви в Газе

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в связи с обстрелом армией еврейского государства церкви в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Это не была позитивная реакция», — сказала она, отвечая на вопрос о том, как Трамп воспринял новость об обстреле Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) церкви Святого Семейства в Газе. «Он (Трамп — ред.) позвонил этим утром премьер-министру Нетаньяху в связи с ударами по церкви в Газе», — заявила Ливитт. По ее словам, «это была ошибка со стороны израильтян». «Премьер-министр изложил это президенту», — добавила представитель Белого дома, не приведя никаких дальнейших комментариев.
Как заявил ранее Нетаньяху, Израиль глубоко сожалеет в связи с попаданием «случайного снаряда» в церковь Святого Семейства в Газе. Премьер заверил, что «Израиль расследует инцидент» и «по-прежнему привержен защите мирных жителей и святых мест». Пресс-служба израильской армии сообщила, что осколки снаряда попали в церковь по ошибке.
Жертвами удара по единственному католическому храму в секторе Газа стали три человека, еще девять ранены, трое из них получили серьезные травмы, сообщила на своем сайте Латинская патриархия Иерусалима — митрополия Римско-католической церкви на Святой земле. Там подтвердили, что в числе пострадавших приходской священник Габриэль Романелли, получивший легкие травмы. -0-