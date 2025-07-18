Белый дом: Трамп позвонил Нетаньяху в связи с обстрелом ЦАХАЛ церкви в Газе

«Это не была позитивная реакция», — сказала она, отвечая на вопрос о том, как Трамп воспринял новость об обстреле Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) церкви Святого Семейства в Газе. «Он (Трамп — ред.) позвонил этим утром премьер-министру Нетаньяху в связи с ударами по церкви в Газе», — заявила Ливитт. По ее словам, «это была ошибка со стороны израильтян». «Премьер-министр изложил это президенту», — добавила представитель Белого дома, не приведя никаких дальнейших комментариев.