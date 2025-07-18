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Трамп потребовал от Нетаньяху объяснений после удара по церкви в Газе

Президент США Дональд Трамп потребовал от израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху объяснений после попадания осколков снарядов в католическую церковь Святого Семейства в Газе.

Президент США Дональд Трамп потребовал от израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху объяснений после попадания осколков снарядов в католическую церковь Святого Семейства в Газе.

Как сообщает журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на американских чиновников, Трамп был возмущён инцидентом и настоял на срочном телефонном разговоре с израильским лидером.

«Трамп был расстроен, когда узнал об атаке на церковь. Он спросил у своей команды, зачем Израиль так поступил, и захотел немедленно связаться с Нетаньяху по телефону», — написал журналист на своей странице в X.

Во время беседы Нетаньяху назвал произошедшее ошибкой. По данным источников, Трамп потребовал публичного заявления от Израиля, и вскоре официальное сообщение действительно появилось.

Ранее в Грузии заявили о попытке Запада снова дестабилизировать ситуацию в стране.

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