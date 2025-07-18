Три пули и кислота для «Мони»: кто заказал командира «Архангелов Михаила» в Голландии

Тогда и появилось уголовное дело о присвоении оружия, а кроме него, Сеть наводнили видео, на которых сам Майман вместе со своим экипажем что-то употребляет в служебной автомашине. А вместе с этим записанный на видео рассказ его подчинённого. По его словам, однажды командир в невменяемом состоянии на трассе догнал и пытался отобрать у служивого отрядный пикап с едой для солдатни, а его самого застрелить. Вояка выжил только потому, что дал газу. Позже Моня звонил ему и угрожал расправой, если тот решит на него донести. Аудиозаписи разговоров, подтверждавшие эти обвинения, в Сеть попали тоже.