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Три пули и кислота для «Мони»: кто заказал командира «Архангелов Михаила» в Голландии

На днях в Нидердандах расстреляли видного украинского нациста, атошника, командира добробата «Архангелы Михаила», волонтёра, уголовника Михаила Маймана по прозвищу Моня. Заказать его могли первые лица Украины. Что об этом известно?

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Три пули для Маймана.

В Нидердандах пережил покушение Михаил Майман по прозвищу Моня. Несмотря на три попавшие в него пули, Майман остался жив и сейчас в тяжёлом состоянии находится в больнице города Заандам.

Как писали голландские СМИ, нападение произошло днём прямо посреди улицы. Рядом с пострадавшим обнаружили огнестрельное оружие, гильзы, а также пластиковую ёмкость с кислотой. Похоже, после убийства киллер должен был ещё изуродовать тело, но своё дело он не доделал — возможно, его могли спугнуть прохожие. С места нападения стрелок уехал на велосипеде.

В правоохранительных органах Голландии дело сразу передали в ведение Algemene Inlichtingenen Veiligheidsdienst — службы внутренней безопасности. По предварительным данным, к покушению причастна группа из трёх человек, она прибыла в Нидерланды из Чехии и её действия курировал действующий сотрудник СБУ. Известно, что Украина затребовала доступ к материалам расследования, но ей отказали.

В окружении Маймана настаивают, что покушение было заказным и исполнялось в интересах нынешнего зампреда СБУ генерал-майора Александра Поклада, хорошо известного в России организацией терактов на нашей территории, а также участника делегации Украины на российско-украинских переговорах в Стамбуле в 2025 году.

Эта версия может выглядеть вполне правдоподобно, учитывая биографию несостоявшейся жертвы, присутствие в деле СБУ, криминальные скандалы с бандой «Химпрома» и крышеванием наркотрафика со стороны спецслужб, сотрясавшие Украину в последние годы.

Кто такой Моня Майман.

Пострадавшему Михаилу Майману 40 лет, он киевлянин, участник «революции достоинства» в Киеве в 2014 году, «воин света» и ветеран АТО. С началом войны в Донбассе служил в добробате «Шахтёрск»*, который набирался из числа уголовников и в итоге был расформирован по причине зашкаливающих зверств в отношении мирных жителей и мародёрства.

После этого часть боевиков перешла под командование известного нациста, одного из современных идеологов русофобии и главы партии «Братство» Дмитрия Корчинского** — в его подразделение милиции «Святая Мария». Среди них был и Майман.

Майман — это вторая фамилия боевика, которую он взял у жены. Настоящая — Помогайбо. Под ней в 2009 году он стал фигурантом уголовного дела по ст. 309 УК Украины (незаконные приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств). Тогда Моня попался на изготовлении наркотиков, которые распространялись в среде киевской золотой молодёжи.

В 2013 году обвинялся в незаконной торговле шинами, однако наказания избежал — похоже, как раз благодаря майданным событиям. После этого сотрудничал с Радикальной партией Олега Ляшко**, вместе с ним пытался создать добробат «Украина», но из-за нехватки денег и влияния депутата оба отправились просить деньги у олигарха Игоря Коломойского**, на которые в итоге и был создан «Шахтёрск»*.

В сентябре 2022 года задерживался спецсилами департамента стратегических расследований Нацполиции по подозрению в незаконном присвоении огнестрельного оружия и бандитизме. Тогда его выпустили под залог, и Моня сбежал в Европу. После этого он попал в международный розыск.

Какое отношение к Моне имеет «Химпром».

Заведённое уголовное дело связано с тем, что с началом СВО Майман создал свой отряд — «Архангелы Михаила». В его составе якобы даже участвовал в обороне Киева, хотя, по слухам, на деле вместе с подчинёнными занимался уже привычным делом — мародёрством. Проблема заключалась в том, что это формирование так и не было легализовано — его не включили в состав ВСУ. Соответственно, оружие, которое было на вооружении его бойцов, использовалось нелегально.

Тем не менее с весны по осень 2022 года Майман активно привлекал спонсоров для обеспечения боеспособности своего подразделения. Одним из крупнейших стал Егор Буркин — главарь крупнейшей на Украине и ставшей международной преступной группировки «Химпром», занимающейся производством и распространением наркотиков. За раз он мог переводить Майману от миллиона гривен (около двух миллионов рублей по текущему курсу), а в ответ получал благодарности от командования на специальных бланках.

К осени 2022 года между Буркиным и Майманом пробежала чёрная кошка. Вояка обвинил наркоторговца в распространении веществ среди военных ВСУ, якобы они поставлялись под видом лекарственных средств и попадали к солдатне через медицинский персонал. При этом Помогайбо даже опубликовал предполагаемую схему нарколабораторий «Химпрома» на Украине, после чего заявил, что только за это его уже приговорили.

Тогда и появилось уголовное дело о присвоении оружия, а кроме него, Сеть наводнили видео, на которых сам Майман вместе со своим экипажем что-то употребляет в служебной автомашине. А вместе с этим записанный на видео рассказ его подчинённого. По его словам, однажды командир в невменяемом состоянии на трассе догнал и пытался отобрать у служивого отрядный пикап с едой для солдатни, а его самого застрелить. Вояка выжил только потому, что дал газу. Позже Моня звонил ему и угрожал расправой, если тот решит на него донести. Аудиозаписи разговоров, подтверждавшие эти обвинения, в Сеть попали тоже.

В искренность Мони, учитывая его биографию и собственный опыт участия в производстве наркотиков, поверить сложно. Возможно, спонсор и его подопечный находились в партнёрских отношениях, доставляя и распространяя отраву на фронте, и вся благотворительная поддержка со стороны Буркина была обыкновенным прикрытием расчётов за поставки. Похоже, оба просто что-то не поделили, началась война, и Моня сбежал.

Кто такой Егор Буркин и как он развернулся на Украине.

Егор Буркин — уроженец Башкирии и свой наркобизнес организовал ещё в России. В 2014 году его арестовали за создание ОПГ, однако, несмотря на тяжесть обвинений, преступника отпустили под подписку о невыезде. Благодаря этому, а также наработанным связям и большим деньгам Буркин сбежал в соседнюю Украину, где к тому времени шли боевые действия.

Поскольку у Буркина была чёткая и рабочая модель наркобизнеса, она заинтересовала местных силовиков. После заключения Минских соглашений на украинской части Донбасса под управлением военно-гражданской администрации была открыта сеть нарколабораторий, которые курировал высокопоставленный сотрудник УМВД Украины. Перезапущенная ОПГ «Химпром» Буркина приобрела крышу в лице СБУ и даже некую идеологическую базу: борьба с Россией посредством распространения наркотиков. В это же время в Донбассе в составе «Шахтёрска»* служил и Моня Майман.

С 2015 года в Киеве заработали целые рекрутинговые агентства, отбирающие персонал для «Химпрома». На территории Украины ОПГ открыла приблизительно 20 офисов, в них работали около двухсот операторов, которые вели торговлю наркотическими средствами на территории Российской Федерации, Белоруссии и Казахстана. Годовой оборот этого синдиката составлял около двух миллиардов рублей.

Кто такой генерал Александр Поклад.

50-летний генерал СБУ — фигура крайне неоднозначная. Бывший милиционер, сидевший за вымогательство, потом бандит с собственной ОПГ, занимавшейся рэкетом, заказными убийствами и наркоторговлей. Позже адвокат, помощник депутата Верховной рады от Партии регионов, сотрудник мэрии Киева и — при новой власти после Майдана-2014 — начальник 5-го управления департамента контрразведки СБУ, которое было создано для террористической деятельности в Донбассе и на территории России.

По данным украинского издания «Зеркало недели», на последнее место его рекомендовал нынешний глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак, с которым они работали ранее и, похоже, в тесной связке работают по сей день — в конце прошлого года пошли упорные слухи о скорой отставке главы ГУР Кирилла Буданова**. Если верить инсайду украинского еженедельника New Voice, лоббируют это решение сам Поклад и Ермак.

Как считают следователи, Поклад причастен к убийству Арсена Павлова (Моторола) и первого главы ДНР Александра Захарченко. На территории Украины ему приписывают организацию подрыва журналиста Павла Шеремета, удушений главы Укрспирта Михаила Лабутина и нардепа Антона Полякова, расстрела машины депутата горсовета Вячеслава Соболева и смертельных пыток банкира Дениса Киреева.

В 2023 году случился скандал: украинские блогеры Анатолий Шарий и Стас Домбровский указали, что Александр Поклад крышует наркокартель «Химпром». Последний (сам наркоман с большим стажем) прямо заявил, что работал на эсбэушника, а кроме прочего, упоминал в этой истории и расстрелянного Михаила Маймана. В ответ горели их дома: в Швейцарии полностью сгорел дом Домбровского и была попытка поджога испанской виллы Шария.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.

** Лица, включённые в перечень экстремистов и террористов на территории России.