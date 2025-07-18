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Орбан допустил возможность выхода Венгрии из Евросоюза

Он напомнил, что Венгрия вступила в Евросоюз в 2004 году и «тогда он был совсем не таким, как сейчас», Брюссель не навязывал странам-членам свое мнение о миграции, гендерном воспитании детей или участии в военном конфликте.

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теоретическая возможность выхода Венгрии из Евросоюза существует, потому что из экономического объединения он превратился в политическое, но в настоящий момент для Будапешта выгоднее оставаться там, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Об этом пишет РИА Новости.

«Я могу обещать венгерским избирателям одно. Если я увижу, что это (членство в ЕС — ред.) больше не стоит того, я выскажусь… Но если такая точка и существует, то пока я ее не вижу даже на горизонте… Сегодня для Венгрии гораздо выгоднее быть внутри Евросоюза и бороться за перемены изнутри, чем выйти из него», — сказал Орбан в интервью интернет-порталу Ultrahang.

Он напомнил, что Венгрия вступила в Евросоюз в 2004 году и «тогда он был совсем не таким, как сейчас», Брюссель не навязывал странам-членам свое мнение о миграции, гендерном воспитании детей или участии в военном конфликте.

«Он стал политическим союзом, так что мы вступили в экономический союз, и теперь находимся в политическом союзе. Вот почему британцы вышли. Так что этот Евросоюз — это не тот Евросоюз», — подчеркнул венгерский премьер.

По его мнению, в нынешнем виде у сообщества «нет шансов на общеевропейское процветание, оно просто исчезает, испаряется, разлагается, с ним покончено».

Ранее Орбан заявлял, что Венгрия не собирается выходить из Евросоюза, хотя если бы это произошло, за ней бы последовали и другие страны.

Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы «чистки» по образцу тех, что происходят в США. -0-

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