Орбан допустил возможность выхода Венгрии из Евросоюза

«Я могу обещать венгерским избирателям одно. Если я увижу, что это (членство в ЕС — ред.) больше не стоит того, я выскажусь… Но если такая точка и существует, то пока я ее не вижу даже на горизонте… Сегодня для Венгрии гораздо выгоднее быть внутри Евросоюза и бороться за перемены изнутри, чем выйти из него», — сказал Орбан в интервью интернет-порталу Ultrahang.