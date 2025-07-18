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Заседание по Украине в Великобритании вышло из колеи из-за звонка

В британском парламенте во время специального заседания, посвящённого ситуации на Украине, телефон одного из депутатов непрерывно звонил, что привлекло внимание заместителя спикера. Видео с инцидентом опубликовано видеоагентством Ruptly.

Источник: Life.ru

Заседание по Украине в Великобритании. Видео © Telegram / Ruptly ∙ Первое Российское Видеоагентство.

По словам заместителя спикера, звонок был слышен уже в пятый раз, и она попросила всех присутствующих проверить свои телефоны, прежде чем продолжать выступления. Депутаты начали оправдываться. Один заявил, что это точно не его устройство — у него установлен рингтон с музыкой шестидесятых. Другой тоже поспешил заверить, что не имеет к происходящему отношения.

А ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает предложение о создании многонациональных сил из «коалиции желающих» как подготовку к интервенции. По её словам, вооружённые формирования на Украине будут считаться «законными военными целями».

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