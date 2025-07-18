Заседание по Украине в Великобритании вышло из колеи из-за звонка

Заседание по Украине в Великобритании. Видео © Telegram / Ruptly ∙ Первое Российское Видеоагентство.
По словам заместителя спикера, звонок был слышен уже в пятый раз, и она попросила всех присутствующих проверить свои телефоны, прежде чем продолжать выступления. Депутаты начали оправдываться. Один заявил, что это точно не его устройство — у него установлен рингтон с музыкой шестидесятых. Другой тоже поспешил заверить, что не имеет к происходящему отношения.
А ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает предложение о создании многонациональных сил из «коалиции желающих» как подготовку к интервенции. По её словам, вооружённые формирования на Украине будут считаться «законными военными целями».