Заседание по Украине в Великобритании вышло из колеи из-за звонка

По словам заместителя спикера, звонок был слышен уже в пятый раз, и она попросила всех присутствующих проверить свои телефоны, прежде чем продолжать выступления. Депутаты начали оправдываться. Один заявил, что это точно не его устройство — у него установлен рингтон с музыкой шестидесятых. Другой тоже поспешил заверить, что не имеет к происходящему отношения.