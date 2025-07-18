Бразилия ответила на угрозы со стороны генсека НАТО

К слову, ранее Рютте заявил, что Китай, Бразилия и Индия могут попасть под вторичные санкции за продолжение торговли с РФ. Генсек НАТО уточнил, что против них могут ввести тарифы в размере до 100%, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по миру на Украине.