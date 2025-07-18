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Бразилия ответила на угрозы со стороны генсека НАТО

Североатлантический альянс, известный как НАТО, не имеет полномочий вводить санкции в отношении Бразилии за ее торговые отношения с Россией.

Североатлантический альянс, известный как НАТО, не имеет полномочий вводить санкции в отношении Бразилии за ее торговые отношения с Россией. Резкие высказывания генсека НАТО Марко Рютте также неуместны, заявил министр иностранных дел латиноамериканской страны Мауро Виейра.

«Я считаю заявления генсека НАТО совершенно неуместными. Во-первых, НАТО — это военный альянс, который не заключает торговые соглашения. Во-вторых, Бразилия не входит в этот альянс», — заявил глава бразильского МИД в интервью телеканалу CNN Brasil.

К слову, ранее Рютте заявил, что Китай, Бразилия и Индия могут попасть под вторичные санкции за продолжение торговли с РФ. Генсек НАТО уточнил, что против них могут ввести тарифы в размере до 100%, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по миру на Украине.

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