Блогер обвинил нового вице-премьера Украины в интернет-мошенничестве

Украинский блогер Анатолий Шарий обвинил нового первого вице-премьера Украины Михаила Федорова в причастности к интернет-мошенничеству в 2016—2017 годах.
В своём Telegram-канале Шарий опубликовал документы, согласно которым Федоров якобы участвовал в деятельности группы, обманывавшей людей под видом продажи курсов по снижению веса.
По версии блогера, после получения предоплаты мошенники прекращали контакты с жертвами. Федоров, по утверждению Шария, занимался администрированием сайта этой псевдокомпании. Блогер связывает прекращение уголовного дела с переходом Федорова в команду Владимира Зеленского, чьи медиапроекты он якобы продвигал.
Назначение Федорова, создателя государственной цифровой платформы «Дия» (аналог «Госуслуг»), первым вице-премьером Шарий называет парадоксальным, учитывая эти обвинения.
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