Блогер обвинил нового вице-премьера Украины в интернет-мошенничестве

По версии блогера, после получения предоплаты мошенники прекращали контакты с жертвами. Федоров, по утверждению Шария, занимался администрированием сайта этой псевдокомпании. Блогер связывает прекращение уголовного дела с переходом Федорова в команду Владимира Зеленского, чьи медиапроекты он якобы продвигал.