Трамп призвал к публикации нераскрытых данных по делу Эпштейна

«Президент сказал, что если генеральный прокурор, министерство юстиции и ФБР располагают любыми дополнительными достоверными сведениями, относящимися к преступлениям Джеффри Эпштейна, то они должны их выложить. Он призвал их это сделать», — сообщила Левитт журналистам в Вашингтоне.