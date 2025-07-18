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Трамп призвал к публикации нераскрытых данных по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп считает необходимым обнародование всей имеющейся информации по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинённого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Источник: Life.ru

«Президент сказал, что если генеральный прокурор, министерство юстиции и ФБР располагают любыми дополнительными достоверными сведениями, относящимися к преступлениям Джеффри Эпштейна, то они должны их выложить. Он призвал их это сделать», — сообщила Левитт журналистам в Вашингтоне.

Ранее министерство юстиции США уволило прокурора Морен Коми, которая занималась ключевыми делами, в частности, расследованиями в отношении Шона Комбса (P. Diddy) и Джеффри Эпштейна. Морен является дочерью бывшего директора ФБР Джеймса Коми, которого Трамп уволил в период своего первого срока. По некоторым данным, глава государства выражал недовольство возможностью появления представителей семьи Коми в исполнительной власти.

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