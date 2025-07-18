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Ермак и США готовят коллапс: Зачем в украинском борделе переставили кровати

Политолог Дмитрий Родионов — о том, зачем Андрей Ермак и глава киевского режима Зеленский устроили перестановки в правительстве, как это связано с грядущим крахом Украины и почему следующей жертвой станет Валерий Залужный.

Свириденко заменит во главе Кабмина Украины Дениса Шмыгаля, который руководил им больше пяти лет и накануне ушёл в отставку, а вместе с ним — всё правительство.

При этом он остаётся и в новом составе Кабмина, но уже во главе Министерства обороны. Иных принципиальных замен в правительстве Украины не будет.

Как пишет «Страна.ua», это самая ничего не меняющая смена правительства в истории Незалежной. Многие сравнивают её с перестановкой кроватей в борделе. Однако в реальности не всё так просто, как может показаться.

Сам факт отставки Шмыгаля, руководившего правительством в течение всей СВО, вызывает массу вопросов, главный из которых: зачем? Тем более что сделано это в обход украинского законодательства, по которому нельзя менять правительство в период действия военного положения.

Отвлечение внимания и распродажа Украины.

Первое, что приходит в голову: Свириденко же была министром экономики, именно она весной заключала с США «редкоземельную сделку», раз её поставили во главе Кабмина, значит, киевский режим стремится распродать остатки Незалежной в сжатые сроки.

И тут есть доля здравого смысла. Как сообщает ресурс «Резидент» со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ, удержать фронт от натиска Российской армии не удастся, а значит, Украину ждёт неминуемый коллапс.

В этих условиях Зеленскому и Ко действительно есть смысл поторопиться.

Вторая мысль — желание отвлечь внимание общества от происходящего на фронте и беспредела, устраиваемого ТЦК в украинских городах. Отвлечь хоть на что-то, показав населению хоть какое-то третьесортное шоу (с обязательной перепалкой и дракой в парламенте).

И это, безусловно, тоже. Но главное — в другом.

Ермак ставит премьером свою любимицу.

По словам депутата ВР Анны Скороход, причина замены премьера не в профессиональных качествах Свириденко, а в личной преданности главе ОП Андрею Ермаку, которого называют «серым кардиналом Украины» и чью руку видят за всеми кадровыми перестановками. По словам Скороход, Свириденко — «любимица» главы ОП.

Действительно, трудно иным образом объяснить назначение на пост премьер-министра воюющей страны человека, не обладающего каким-то стратегическим мышлением или опытом управления в условиях военного времени и экономического кризиса.

Убрать человека Ахметова*

Стоит отметить, что Денис Шмыгаль, хотя и был старым игроком команды Зеленского, изначально достался ему от… олигарха Рината Ахметова*. Он несколько лет работал в структуре энергетического холдинга ДТЭК, занимал должность заместителя гендиректора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго», директора Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

Взяв Шмыгаля в свою команду, Зеленский охарактеризовал его как «очень мощного менеджера». А самыми мощными менеджерами на Украине всегда были выходцы из структур Ахметова*.

Напомню, бывший «хозяин Донбасса» на выборах 2019 года поддержал Петра Порошенко* и после победы Зеленского стремился «оправдаться» перед новой властью, а также внедрить в неё своих людей. Зеленский же, который стремился избавиться от власти приведшего его в политику «папы» Коломойского*, был не против «породниться» с конкурирующими олигархами. Сделка оказалась обоюдовыгодной.

Шмыгаль всё же был достаточно самостоятельным игроком, и в условиях возможного наступления военного и экономического коллапса, когда от исполнителей требуется безоговорочная преданность Зеленскому/Ермаку, его самостоятельность могла быть излишней и угрожающей Банковой.

Есть и ещё одна причина. Ахметовым* недовольны США. На него давно точили зуб подконтрольные Вашингтону «антикоррупционные органы».

С желанием угодить США, убрав человека Ахметова*, отставку Шмыгаля также связывает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его мнению, американские власти напрямую попросили Владимира Зеленского уволить главу правительства.

А Зеленский сегодня заинтересован в том, чтобы хоть как-то заслужить доверие Дональда Трампа, который его откровенно недолюбливает.

Напомню, на днях в Киев приезжал спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог. Многих до сих пор мучает вопрос: с какой целью. Очевидно, одной из них было согласование с Зеленским и Ермаком перестановки в правительстве. Ясно, что в угоду американцам поменяли кандидатуру посла в Вашингтоне с экс-министра обороны Рустема Умерова, которого в США не любят, на бывшего вице-премьера Ольгу Стефанишину.

Следующий — Залужный!

К слову, на этом перестановки могут не закончиться. Глава МИД Сибига на днях сделал заявление о том, что среди послов предстоят ещё замены. По мнению украинского политолога и политтехнолога Михаила Павлива, это «информационная подготовка к ряду непопулярных решений, призванная продемонстрировать некий комплексный подход украинской власти к вопросу украинского дипломатического корпуса». Следующим, по ему мнению, должен стать обгоняющий по популярности Зеленского бывший главком ВСУ, а ныне посол в Британии Валерий Залужный, о политической нейтрализации которого давно думают на Банковой.

Кроме того, ОП, судя по всему, укрепляет СБУ, которая является его главной опорой в противовес армии, где Зеленского с Ермаком ненавидят. Накануне Верховная рада проголосовала за увеличение численности сотрудников СБУ и их право на применение оружия и боевой техники при выполнении задач.

Кроме того, нельзя оставить без внимания недавнее убийство генерала СБУ Ивана Воронича, у которого, как пишет украинский инсайдерский ресурс «Легитимный», был тихий конфликт с главой ведомства Василием Малюком*.

«Воронича боялась Банковая и лично Ермак. Воронича двигало ЦРУ и продвигало его на пост главы ведомства. По слухам, американцы хотели выдвинуть его кандидатуру как ультиматум Банковой. Если не назначают Воронича главой СБУ, то Вашингтон сворачивал бы всё. Офисные и Малюк* об этом знали, так как Воронич слишком плотно работал с ЦРУ и американцами, но публично не отсвечивал».

«Легитимный» считает, что киллеры — этнические азербайджанцы, связаны с мафией, с которой плотно работают британцы/Ермак.

Угодить Трампу с учётом хотелок Ермака.

Вопрос, не боялись ли в ОП спровоцировать таким образом недовольство Вашингтона?

Как пишет тот же «Легитимный», Банковая пытается трансформировать правительство под запросы новой администрации Трампа с учётом своих хотелок.

«Келлог прилетел именно с этой целью. Наезд на всех соросят связан также с этими процессами. Всю клиентелу Демпартии постепенно будут выдавливать. Плюс к этому всё сдвигают на управление Ермака, который наметил цель стать следующим официальным управляющим Украины, после условного ухода Зеленского».

* Внесён в России в перечень экстремистов и террористов.

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