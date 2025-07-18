Ермак и США готовят коллапс: Зачем в украинском борделе переставили кровати

К слову, на этом перестановки могут не закончиться. Глава МИД Сибига на днях сделал заявление о том, что среди послов предстоят ещё замены. По мнению украинского политолога и политтехнолога Михаила Павлива, это «информационная подготовка к ряду непопулярных решений, призванная продемонстрировать некий комплексный подход украинской власти к вопросу украинского дипломатического корпуса». Следующим, по ему мнению, должен стать обгоняющий по популярности Зеленского бывший главком ВСУ, а ныне посол в Британии Валерий Залужный, о политической нейтрализации которого давно думают на Банковой.